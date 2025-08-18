Более 260 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД-3 за два года

Москвичи совершили более 260 миллионов поездок на МЦД-3 за два года его работы. Он оказался самым популярным у пассажиров.

МЦД-3 проходит через густонаселенные районы, включая Зеленоград и Химки, и задействован в ключевом пересадочном узле – Площадь трех вокзалов. Линия, соединившая 24 района столицы и 4 округа Подмосковья, охватывает 39 станций, 13 из которых – пересадочные.

