18 августа, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до улицы Вавилова. Об этом сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда и на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы плотный поток прогнозируют по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на внутренней и внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

