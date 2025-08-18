Форма поиска по сайту

18 августа, 06:45

Транспорт

Возможность использовать биометрию появится у пассажиров поездов в России

Возможность использовать биометрию при оформлении билета и при проходе в вагон появится у пассажиров поездов дальнего следования в России.Такая опция станет доступна с 1 сентября при условии, что подобная техническая возможность уже появилась у перевозчика.

При этом привычные способы оформления проездных документов и посадки в поезд остались без изменений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

