Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый трамвай "Львенок-Москва" с увеличенным автономным ходом поступил в обновленное депо имени П. Л. Апакова. Он сделан "ПК Транспортные системы" – российским разработчиком и производителем городского электротранспорта. В ближайшее время специалисты проведут обкатку и проверят все системы вагона.

"Три года назад по поручению Сергея Собянина мы создали единую Службу управления наземным транспортом. Ежедневно ее сотрудники участвуют во всей жизни московского транспорта, круглосуточно работают над планированием маршрутов, вводом инфраструктуры, составлением расписания, контролем движения и диспетчеризацией. Объединение всех специалистов в одном месте позволяет соблюдать расписание наземного городского транспорта на 95%, обеспечивать безопасность перевозки пассажиров", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В приложении "Велобайк" появится специальный тариф – пакет "99 минут за 99 рублей". Он действует с пятницы по воскресенье на весь транспорт – электровелосипеды, электроскутеры, механические и детские велосипеды.

