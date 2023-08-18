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Новости

18 августа, 20:00

Политика

Новости часа: "Сапсаны" начали делать остановку на столичном вокзале "Зеленоград-Крюково"

Новости часа: "Сапсаны" начали делать остановку на столичном вокзале "Зеленоград-Крюково"

Лимитированные "Тройки" выпустили к запуску новых МЦД

Маршрут МЦД-3 напрямую связал Зеленоград и Раменское

Москвичам показали ситуацию на дорогах вечером 18 августа

Указатели начали менять в столичном метро к открытию трех новых станций

Около 500 столичных авиапассажиров отправились в Анталью спустя 14 часов

Новости часа: движение в районе столичной улицы Молдагуловой восстановлено после ДТП

Почти 500 столичных авиапассажиров отправились в Анталью спустя 14 часов

Новости часа: график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа

Столичные авиапассажиры отправились в Анталью спустя 14 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Теперь из Зеленограда можно уехать в Санкт-Петербург на "Сапсане". Об этом сообщил Дептранс.

Более 5% избирателей Подмосковья проголосуют на выборах дистанционно. Об этом заявил избирком.

Посетители выставки в "Лужниках" 19 августа смогут забрать домой животных из приютов. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

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