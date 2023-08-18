Новости часа: "Сапсаны" начали делать остановку на столичном вокзале "Зеленоград-Крюково"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Теперь из Зеленограда можно уехать в Санкт-Петербург на "Сапсане". Об этом сообщил Дептранс.

Более 5% избирателей Подмосковья проголосуют на выборах дистанционно. Об этом заявил избирком.

Посетители выставки в "Лужниках" 19 августа смогут забрать домой животных из приютов. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.