Около 500 столичных авиапассажиров отправились в Анталью спустя 14 часов

Спустя 14 часов в Анталью вылетел самолет с почти 500 пассажирами. Рейс был запланирован на 01:00 из Шереметьево, но его перенесли, когда люди шли на посадку.

По словам пассажиров, только спустя восемь часов ожидания авиакомпания предоставила им талоны на воду и питание – всего 300 рублей. По словам экспертов, пассажиры, которые приобретали пакетный тур, могут потребовать компенсацию от авиакомпании, однако этим вопросом должен заниматься сам туроператор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.