Новости часа: график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят в выходные, 19–20 августа. Об этом сообщил Дептранс.

Еще один электробусный маршрут запустят в Митине. Он свяжет район с центром города, рассказали в Мосгортрансе.

Музыкальный фестиваль и ночная дискотека пройдут на Московском урбанфоруме в "Лужниках" 19–20 августа.