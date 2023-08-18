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Новости часа: график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят в выходные, 19–20 августа. Об этом сообщил Дептранс.
Еще один электробусный маршрут запустят в Митине. Он свяжет район с центром города, рассказали в Мосгортрансе.
Музыкальный фестиваль и ночная дискотека пройдут на Московском урбанфоруме в "Лужниках" 19–20 августа.