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Город

Новости часа: график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа

Новости часа: график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа

Столичные авиапассажиры отправились в Анталью спустя 14 часов

Новости часа: в Москве начался ранний пятничный час пик

Новости часа: из Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов

В столичном метро начали менять указатели к открытию трех новых станций

Столичным пассажирам рейса в Анталью объявили посадку спустя 14 часов

Новости часа: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

МЦД-3 напрямую связал Зеленоград и Раменское

Новости часа: ЦОДД предупредил о заторах в Москве вечером 18 августа

Указатели стали менять в столичном метро к открытию трех новых станций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят в выходные, 19–20 августа. Об этом сообщил Дептранс.

Еще один электробусный маршрут запустят в Митине. Он свяжет район с центром города, рассказали в Мосгортрансе.

Музыкальный фестиваль и ночная дискотека пройдут на Московском урбанфоруме в "Лужниках" 19–20 августа.

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