Новости часа: из Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из аэропорта Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов. Это следует из данных табло.

Купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В выходные, 19–20 августа, в разных районах Москвы временно перекроют движение ради спортивных мероприятий. Об этом сообщил ЦОДД.