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16:30

Общество

Новости часа: из Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов

Новости часа: из Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов

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Столичным пассажирам рейса в Анталью объявили посадку спустя 14 часов

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Почти 500 человек не могут вылететь в Анталью из аэропорта Шереметьево

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из аэропорта Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов. Это следует из данных табло.

Купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В выходные, 19–20 августа, в разных районах Москвы временно перекроют движение ради спортивных мероприятий. Об этом сообщил ЦОДД.

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