13:30Транспорт
ЦОДД спрогнозировал заторы до 8 баллов на дорогах Москвы 31 августа
Загруженность дорог в Москве к 1 сентября может вырасти до 8 баллов, сообщили в центре организации дорожного движения. Количество машин в городе постепенно увеличится почти до трех миллионов. Максимальные заторы обещают 31 августа.
Основные затруднения будут у торговых центров и цветочных рынков. Самыми загруженными магистралями станут Волгоградский и Ленинский проспект, Ленинградское и Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.