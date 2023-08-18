ЦОДД спрогнозировал заторы до 8 баллов на дорогах Москвы 31 августа

Загруженность дорог в Москве к 1 сентября может вырасти до 8 баллов, сообщили в центре организации дорожного движения. Количество машин в городе постепенно увеличится почти до трех миллионов. Максимальные заторы обещают 31 августа.

Основные затруднения будут у торговых центров и цветочных рынков. Самыми загруженными магистралями станут Волгоградский и Ленинский проспект, Ленинградское и Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.