Новости часа: водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды в ближайшее время. Об этом сообщил Дептранс.

Более 14 тысяч жителей САО получили квартиры по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро начали устанавливать вентиляцию. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.