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Новости часа: водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Новости часа: водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Пассажиры рассказали о работе МЦД-3 после его открытия

Около 500 человек не могут вылететь в Анталью из Шереметьево

Новости часа: гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до конца дня

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Новости часа: еще один электробусный маршрут запускают в Митине

Свободное движение транспорта зафиксировали на Садовой-Самотечной улице

Новости часа: интервалы на маршрутах наземного транспорта сократили с запуском МЦД-3

Москвичам рассказали о начале работы МЦД-3

"Утро": в ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды в ближайшее время. Об этом сообщил Дептранс.

Более 14 тысяч жителей САО получили квартиры по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро начали устанавливать вентиляцию. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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