Около 500 человек не могут вылететь в Анталью из Шереметьево

Примерно 500 человек не могут вылететь в Анталью из аэропорта Шереметьево. Рейс должен был отправиться еще в 01:00, но его переносили уже несколько раз.

Ранее авиакомпания Red Wings допустила несколько серьезных задержек рейсов. 15 августа самолет, который должен был лететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх, был задержан на пять часов, позже рейс перенесли на сутки.

Что происходит в аэропорту Шереметьево в данный момент? И когда пассажиры смогут улететь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.