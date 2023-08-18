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Транспорт

Около 500 человек не могут вылететь в Анталью из Шереметьево

Около 500 человек не могут вылететь в Анталью из Шереметьево

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Примерно 500 человек не могут вылететь в Анталью из аэропорта Шереметьево. Рейс должен был отправиться еще в 01:00, но его переносили уже несколько раз.

Ранее авиакомпания Red Wings допустила несколько серьезных задержек рейсов. 15 августа самолет, который должен был лететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх, был задержан на пять часов, позже рейс перенесли на сутки.

Что происходит в аэропорту Шереметьево в данный момент? И когда пассажиры смогут улететь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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