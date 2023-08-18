Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:30

Общество

Новости часа: еще один электробусный маршрут запускают в Митине

Новости часа: еще один электробусный маршрут запускают в Митине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще один электробусный маршрут запускают в Митине. Он свяжет район с центром города, сообщили в Мосгортрансе.

Москва в этом году передаст в аренду более 10 спорткомплексов по городской программе. Об этом рассказали столичные власти.

Предстоящие выходные, 19 и 20 августа, в Москве станут завершающими для купального сезона. О погодных изменениях сообщили синоптики.

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