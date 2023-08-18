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07:15

Транспорт

Около 500 пассажиров рейсов "Москва – Анталья" не вылетели из аэропорта Шереметьево

Около 500 пассажиров рейсов "Москва – Анталья" не вылетели из аэропорта Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево ждут вылета около 500 пассажиров самолетов "Москва – Анталья". Их рейс должен был отправиться в 01:00 18 августа, но они до сих пор остаются в зоне вылета.

Перевозчик – турецкая частная компания Southwind Airlines. Известно, что вылет назначен на 16:00 по московскому времени. Рейс состоится, если экипаж пройдет обязательную повторную медкомиссию, уточнил представитель авиакомпании в аэропорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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