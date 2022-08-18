Новости последнего часа: Дептранс рассказал о контроле качества воздуха в столичном метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Качество воздуха на станциях метро Москвы усиленно контролируют из-за смога. Об этом сообщил Дептранс.

Усилена группировка сил для тушения торфяного пожара во Владимирской области. Об этом заявили в МЧС.

Глава МЧС Александр Куренков попросил губернаторов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов.