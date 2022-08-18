Дептранс рассказал о мерах против запаха смога и гари в московском метро

В московской подземке усилили мониторинг качества воздуха. Об этом сообщает Дептранс. При первых признаках попадания запаха гари или смога корректируют режим работы вентиляционных шахт.

Кроме того, почти во всех новых вагонах есть специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха. Поэтому он чище, чем на поверхности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.