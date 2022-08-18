В столице запустили новую службу помощи водителям на дороге

В Москве запустили новую службу помощи автомобилистам на дороге. Об этом сообщили в ЦОДД.

За основу взяли мобильные комплексы фотовидеофиксации. Теперь водители парконов будут в обязательном порядке не только контролировать соблюдение правил стоянки и остановки, но и помогать другим участками дорожного движения.

На всех новых машинах установили камеры с нейросетью. Они работают как онлайн-регистратор и смогут распознать в том числе автомобили, которые находятся в розыске, стертые разметки и ямы.

Узнать автомобиль службы помощи достаточно просто – это черная с зелеными полосами машина. Также на автомобиле есть надпись с хэштегом "Я помогу". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.