Пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" продолжат раздавать воду из-за жары

Пассажирам бесплатно раздают воду и в автобусах "Аэроэкспресс", курсирующих до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Как уточнили в компании, за два дня раздали около трех тысяч бутылок воды.

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