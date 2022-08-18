Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары

Пассажирам подземки продолжают раздавать воду из-за жары. Получить ее можно на восьми станциях метро – "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Также получить бутылку с водой можно на автостанции "Орехово" и на городских вокзалах с 16:30 до 18:30.

Бесплатно раздают воду и в автобусах "Аэроэкспресс", курсирующих до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.