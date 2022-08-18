Билеты на речной транспорт стали доступны в приложении "Метро Москвы"

Билеты на речной транспорт теперь можно приобрести в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщили на портале mos.ru. Услуга доступна для всех пользователей, надо только обновить приложение.

Для покупки пользователям в личном кабинете в разделе "Речной транспорт" необходимо открыть вкладку "Купить билет". Далее выбрать маршрут, дату и время. Затем оплатить с помощью банковской карты. При посадке достаточно будет показать электронный билет. Он появится в разделе "История заказов". Распечатывать ничего не надо.

Что касается маршрутов, то их всего 11, в том числе семь прогулочных. Также можно воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.