Оплату проезда по распознаванию лиц тестируют уже на двух ветках метро

Технологию Face Pay опробуют на Арбатско-Покровской линии метро. Пассажиры смогут проходить через турникеты после распознавания лица. Такой эксперимент уже идет на Филевской линии и показывает хорошиее результаты. В нем участвуют более 60 тысяч сотрудников метро и около тысячи пассажиров.

Для проверки системы на синей ветке нужна еще тысяча добровольцев. Приглашают в первую очередь тех, кто регулярно пользуется этими станциями. Подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.

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