Речные маршруты по Москве-реке полностью запустят в следующем году – Ликсутов

Речные маршруты по Москве-реке полностью запустят в следующем году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, город готов был бы уже сейчас максимально использовать реку для перевозок, но для этого не хватает судов. В настоящее время их строят специально для города.

Максим Ликсутов также рассказал, что столица будет все больше развивать экологичный электрический транспорт и его доля в городе будет расти.

Кроме того, активно развивать будут и Московские центральные диаметры, которые связывают столицу и область. МЦД-3 заработает в 2023 году, а к 2025 году будут открыты также 4-й и 5-й диаметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.