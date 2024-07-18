Миллионный пассажир речного электротранспорта Москвы получит памятный подарок

Пассажиры речного транспорта совершили миллион поездок на электросудах с момента их запуска в Москве. 18 июля юбилейный пассажир получит памятный подарок.

На данный момент в столице действуют два регулярных речных маршрута. Один из них – "Киевский" – "Сердце Столицы", который продлили до причала "Парк Фили", а второй – "ЗИЛ" – "Печатники". Планируется, что к 2030 году в столице будут работать уже семь маршрутов.

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