Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 18 июля

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 18 июля

Новые перехватывающие парковки обустроят у четырех станций метро

"Безопасный город": сотрудники ГИБДД провели очередной рейд

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости Московского транспорта

Новости часа: новый ЖК передали под заселение по программе реновации в Гольянове

Еще 200 новых зарядок для электромобилей появятся в Москве

Дептранс сообщил о раздаче питьевой воды в общественном транспорте Москвы из-за жары

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

"Мой район. Новости": ограничение скорости самокатов до 20 км/ч ввели между ТТК и МКАД

По прогнозам московского Дептранса, 18 июля в столице ожидаются затруднения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, ведомство напоминает, что с 1 июля по будням в часы пик будет закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии метро на Кольцевую, однако в обратном направлении она будет работать в штатном режиме.

Вечерний трафик может достичь 5–6 баллов. Свободное движение прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика