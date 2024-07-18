Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 18 июля

По прогнозам московского Дептранса, 18 июля в столице ожидаются затруднения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, ведомство напоминает, что с 1 июля по будням в часы пик будет закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии метро на Кольцевую, однако в обратном направлении она будет работать в штатном режиме.

Вечерний трафик может достичь 5–6 баллов. Свободное движение прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.