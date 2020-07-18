Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Один миллион поездок совершили пассажиры на электросудах с момента их запуска. В данный момент по Москве-реке курсируют электросуда по двум маршрутам: Киевский – Парк Фили и ЗИЛ – Печатники.

"Мы продолжаем тестировать первый в России беспилотный трамвай по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Он проехал уже больше 400 километров по улицам города. С начала испытаний новый транспорт ни разу не нарушил ПДД, а искусственный интеллект помог ему избежать более 20 ДТП. Уже в сентябре 2024 года беспилотный трамвай начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет страховать его действия", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В городском сервисе для маломобильных пассажиров зарегистрировались более 36 тысяч пользователей. На оборудованном транспорте "Социальное такси" довезет до социальных, культурных или транспортных объектов. Заказать поездку можно в приложении "Московский транспорт" или звонком в службу после регистрации.

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