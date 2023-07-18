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Новости

18 июля, 22:30

Транспорт

Страховщики призвали власти Москвы доработать проект оформления ДТП на МКАД

Страховщики призвали власти Москвы доработать проект оформления ДТП на МКАД

Около 3 тыс автомобилей проехали через новые регионы РФ до Крыма после теракта на мосту

Движение автобусов по Крымскому мосту в ближайшее время возобновлять не планируется

Ливни с грозой и шквалистым ветром ожидаются в столице до утра 19 июля

Новости часа: четверть месячной нормы осадков выпала в районах столицы менее чем за час

Страховщики призвали столичные власти доработать проект оформления ДТП на МКАД

В Минтрансе РФ заявили, что поезда в Крым и обратно идут по расписанию

В Минтрансе РФ сообщили, что поезда в Крым и обратно снова идут по расписанию

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления ДТП

Более 3 тыс автомобилей проехали через материк до Крыма после теракта на мосту

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления мелких ДТП на МКАД. По правилам водители могут зафиксировать аварию самостоятельно, без участия ГИБДД. А гарантом получения компенсации расходов на ремонт должно стать видео с дорожных камер.

Но хранятся такие ролики в течение пяти дней, этого оказалось недостаточно. Как предлагают решать проблему? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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