Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления ДТП

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления мелких ДТП на МКАД. По правилам водители могут зафиксировать аварию самостоятельно без участия ГИБДД, а гарантом получения компенсации расходов на ремонт должно стать видео с дорожных камер.

Однако такие ролики хранятся в течение пяти дней, и этого оказалось недостаточно. Как предлагают решать проблему?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.