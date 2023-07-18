Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Транспорт

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления ДТП

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления ДТП

Более 3 тыс автомобилей проехали через материк до Крыма после теракта на мосту

Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов и Новолужнецком проезде

В Крым снова начали ездить автобусы из Ростова-на-Дону

В Минтрансе РФ сообщили, что все поезда в Крым следуют по расписанию

"Актуальный репортаж": байкеры России и Белоруссии отправились в мотопробег во Владивосток

Страховщики попросили столичные власти доработать проект оформления ДТП на МКАД

Новый автобусный маршрут запустят в ТиНАО 29 июля

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за рейсами из Египта

Собянин: 1,3 тыс современных остановочных павильонов появятся в Москве в этом году

Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления мелких ДТП на МКАД. По правилам водители могут зафиксировать аварию самостоятельно без участия ГИБДД, а гарантом получения компенсации расходов на ремонт должно стать видео с дорожных камер.

Однако такие ролики хранятся в течение пяти дней, и этого оказалось недостаточно. Как предлагают решать проблему?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕкатерина ФоменкоРоман КарловДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика