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Транспорт

Страховщики попросили власти Москвы доработать проект оформления ДТП на МКАД

Страховщики попросили власти Москвы доработать проект оформления ДТП на МКАД

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Страховщики обратились в столичную мэрию с просьбой доработать проект оформления мелких ДТП на МКАД. По правилам водители могут зафиксировать аварию самостоятельно, без участия ГИБДД. А гарантом получения компенсации расходов на ремонт должно стать видео с дорожных камер.

Но хранятся такие ролики в течение пяти дней, этого оказалось недостаточно. Как предлагают решать проблему? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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