Транспортный коллапс произошел рядом со станцией метро "Профсоюзная". Очевидцы сообщили, что больше часа стояли на перекрестке и не могли проехать из-за неработающего светофора. Он не переключался.

Автор видео сообщил, что собралось очень много машин. Некоторые водители не выдерживали и нарушали правила, лишь бы проехать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

