В Москве начали прокладывать первый тоннель Бирюлевской линии метро

В столичном метро начали прокладывать первый тоннель новой ветки. Он будет проходить между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар", которые являются частью Бирюлевской линии. Всего на этой ветке построят 10 станций. Общая протяженность данной линии составит 22 километра.

В Москве вновь ожидаются ливни и грозы. Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Горожан призвали быть внимательнее. Например, их попросили не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. По прогнозам синоптиков, жары в июне не будет.

Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пассажиров в настоящее время вывозят из ОАЭ, откуда они не могут вылететь из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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