В профсоюзе таксистов объяснили, зачем москвичам нужен "живой навигатор"

Глава профсоюза таксистов Николай Кодолов рассказал, что для хорошей ориентации в Москве требуется много времени и усилий, а также изучение города с помощью прогулок и панорам улиц в приложениях. В столице из-за сбоев GPS появилась услуга "живого навигатора" – человека, который садится в машину и помогает водителю прокладывать маршрут.

Автомобилисты отмечают, что сбои в GPS приводят к путанице с адресами и трудностям в поиске нужного дома. Некоторые пользователи испытывают страх на дорогах из-за большого потока машин и непредсказуемости навигатора.

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