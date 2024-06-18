18 июня, 22:15Транспорт
ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Сейчас новый владелец должен получить страховку на год до того, как приступит к оформлению.
Кроме того, новые поправки упрощают процесс продажи машины, позволяя снимать ее с учета сразу, а не через 10 дней ожидания. Проще также станет и прекратить регистрации машины, объявленные в розыск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.