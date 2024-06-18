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18 июня, 22:15

Транспорт

ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

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ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Сейчас новый владелец должен получить страховку на год до того, как приступит к оформлению.

Кроме того, новые поправки упрощают процесс продажи машины, позволяя снимать ее с учета сразу, а не через 10 дней ожидания. Проще также станет и прекратить регистрации машины, объявленные в розыск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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