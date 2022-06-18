Автобусы не будут ходить по улицам Бачуринской и Липовый парк в Москве 19 июня

В воскресенье, 19 июня, с 09:30 до 12:00 автобусы не будут ходить по улицам Бачуринской и Липовый парк из-за религиозного шествия. Гражданам рекомендовали пользоваться остановками на улице Александры Монаховой.

Так, например, автобус 288 пойдет по улице Монаховой и бульвару Мечникова через метро "Ольховая". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

