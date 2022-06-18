Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

18 июня, 20:30
В метро в районе "Лужников" возможны ограничения на вход и выход. На стадионе сегодня дает концерт Баста.
Новая сеть "Вкусно и точка» продолжает собирать любителей бургеров. Ровно неделю назад на месте ушедшего из России McDonald's начали открываться обновленные рестораны. В эти выходные вновь многолюдно и на Пушкинской и на Манежной площади.
После аварии с автобусами в районе Савеловского вокзала пострадал ребенок. Ранее там столкнулись коммерческий автобус и электробус. Судя по кадрам, первая машина резко затормозила, а вторая влетела сзади. От удара разбилось лобовое стекло. При торможении в салоне автобуса упал ребенок, получив травму.
В России могут возродить культовые автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом рассказали в Минпромторге. Кроме того, "АвтоВАЗ" объявил и о производстве новой антикризисной Lada. Как уточняется, эта машина станет дешевле и почти не будет зависеть от импортных комплектующих.
В столице продолжают демонтировать незаконно возведенные объекты. В своем телеграм Сергей Собянин отметил, что если сложить вместе всю площадь разобранных построек за 10 лет, то получится 22 стадиона "Лужники". Незаконные здания не только портят архитектурный облик города, но и несут прямую угрозу жизни и здоровью москвичей, добавил мэр.
Минобороны сообщило о ликвидации в Донбассе нескольких украинских подразделений, оснащенных американскими гаубицами. Также российские средства ПВО сбили украинские самолет, вертолет и восемь беспилотников.
В ходе спецоперации всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и гражданским оказывают полевые госпитали. Каждый такой центр состоит из нескольких специализированных модулей. Там есть операционная, перевязочная и палаты для пациентов. Работают врачи самых разных специализаций. И несмотря на полевые условия, такие госпитали оснащены современным медицинским оборудованием
Минобороны перечислило украинские объекты, уничтоженные за день. В ЛНР в результате ударов авиации разбиты зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", пять боевых машин реактивной системы "Град". Также в ходе спецоперации были уничтожены шесть танков и восемь артиллерийских орудий, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.
С начала сезона Северный речной вокзал принял и отправил уже более 300 теплоходов, сообщили в столичном Дептрансе. Спрос на речные круизы заметно вырос. Важную роль в этом сыграла программа кешбэка.
Футболистки московского "Локомотива" стали обладательницами женского Суперкубка России. Они обыграли столичный ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в "Лужниках" на малой спортивной арене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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