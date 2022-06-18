Из-за концерта в "Лужниках" на некоторых станциях метро возможны ограничения на вход и выход. На стадионе сегодня выступает рэпер Баста.

Что происходит у спорткомплекса сейчас? И много ли там народу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

