Трамваи не будут ходить между "Красносельской" и Лефортовским мостом

Сегодня и завтра между метро "Красносельская" и Лефортовским мостом не будет ходить трамвай № 50. Это связано с модернизацией и благоустройством путей на Лефортовском мосту.

Вместо него от Белорусского вокзала до Богородского отправится трамвай № 7. Также изменится маршрут № 13. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

