Движение ограничат возле "Лужников" 18 июня из-за концерта

Возле стадиона "Лужники" в субботу ограничат движение из-за концерта рэпера Басты. Может поменяться и работа ближайших к арене станций метро.

В Дептрансе предупредили москвичей, что в зависимости от ситуации с количеством людей могут вводиться ограничения на вход или выход со станций. Это касается станций метро "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет", а также станции МЦК "Лужники".

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