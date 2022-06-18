Застрявшие в Анталье туристы из РФ вылетели в Москву

Российские туристы, застрявшие в Анталье, благополучно вылетели в Москву. Сотни людей с вечера пятницы ждали отправки свого рейса, однако вылет так и не состоялся. Представитель "Аэрофлота" объяснил случившееся техническими неполадками самолета.

Люди просидели в аэропорту несколько часов, а затем их развезли по гостиницам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

