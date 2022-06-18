В этом году в Москве обновились сервисы речного транспорта. В частности, была запущена платформа "Суда сюда", на которой можно напрямую купить билеты.

Пока сайт работает в тестовом режиме. Помимо прочего, на нем можно посмотреть маршруты и изучить карту причалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

