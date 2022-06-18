Система распознавания лиц в метро помогла найти почти 170 потерявшихся детей

Система распознавания лиц в столичном метро помогла найти около 170 потерявшихся детей. Об этом сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того нейросеть помогла найти более пяти тысяч нарушителей, находившихся в розыске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

