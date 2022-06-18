В Подмосковье отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными

В Подмосковье теперь нельзя оплатить проезд в общественном транспорте наличными. Воспользоваться можно только социальными, банковскими и транспортными картами.

Это сделали для повышения безопасности поездок: так водители не будут отвлекаться от своих прямых обязанностей. Власти региона обещают, что проблем с покупкой и пополнением карт не будет – число точек продажи "Стрелки" и "Тройки" увеличено до полутора тысяч.

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