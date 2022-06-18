Москвичам рассказали об упрощенной Lada Granta

"АвтоВАЗ" выпустил недорогую комплектацию Lada Granta. Из-за санкций в Россию не поставляются некоторые комплектующие, поэтому из автомобиля пришлось убрать систему ABS, преднатяжители ремней безопасности, иммобилайзер.

О том, сколько стоит и как выглядит новинка отечественного автопрома, – в сюжете телеканала Москва 24.

