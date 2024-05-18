Движение перекроют в ЦАО в выходные

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18 мая, 00:00

Транспорт

Новости часа: парад поездов состоится на БКЛ в честь 89-летия московского метро

Новости часа: парад поездов состоится на БКЛ в честь 89-летия московского метро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парад поездов пройдет на БКЛ в честь 89-летия московского метро в выходные. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С 18 мая начнется выполнение чартерных рейсов из аэропорта Домодедово в Бодрум (Турция), сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Новое жилье построят на улице Паршина в районе Хорошево-Мневники по программе реновации, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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