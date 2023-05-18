Техническое движение восстановлено на месте схода вагонов в Крыму – Аксенов

Ремонтные бригады вечером в четверг, 18 мая, восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, к утру 19 мая грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.