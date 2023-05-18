Новости часа: в Крыму заявили, что выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок выработают в Крыму после ЧП со сходом вагонов грузового поезда недалеко от Симферополя. Об этом заявили в Минтрансе региона.

Россия активно работает над внедрением в торговлю альтернативных SWIFT платежных систем. Об этом сообщили в МИД.

Четверг, 18 мая, в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до 24 градусов. Это данные синоптиков.