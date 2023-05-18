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Новости

14:15

Общество

Новости часа: в Крыму заявили, что выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

Новости часа: в Крыму заявили, что выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Оплата проезда по биометрии в "Аэроэкспрессе" теперь доступна на всех направлениях

Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

Москва 24 объявила о розыгрыше эксклюзивной карты "Тройка" в честь запуска БКЛ

Жителям столицы рассказали об ограничении движения в центре Москвы 20 и 21 мая

"Утро": движение затруднено на ТТК в районе Митьковского тоннеля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок выработают в Крыму после ЧП со сходом вагонов грузового поезда недалеко от Симферополя. Об этом заявили в Минтрансе региона.

Россия активно работает над внедрением в торговлю альтернативных SWIFT платежных систем. Об этом сообщили в МИД.

Четверг, 18 мая, в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до 24 градусов. Это данные синоптиков.

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