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Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

Москва 24 объявила о розыгрыше эксклюзивной карты "Тройка" в честь запуска БКЛ

Жителям столицы рассказали об ограничении движения в центре Москвы 20 и 21 мая

"Утро": движение затруднено на ТТК в районе Митьковского тоннеля

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

В Госдуме призвали ввести права на электросамокаты в России

"Утро": движение затруднено на Сущевском валу и Варшавском шоссе

Движение поездов на перегоне Симферополь – Севастополь временно остановили

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем и открыть движение планируют к вечеру 18 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

Еще шесть электросудов привезли в Москву. В 2023 году они выйдут на маршрут "Парк "Фили" – "Киевский", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Школы Москвы самостоятельно определят даты проведения последних звонков в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте образования и науки.

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