Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем и открыть движение планируют к вечеру 18 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

Еще шесть электросудов привезли в Москву. В 2023 году они выйдут на маршрут "Парк "Фили" – "Киевский", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Школы Москвы самостоятельно определят даты проведения последних звонков в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте образования и науки.