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11:15

Транспорт

Москва 24 объявила о розыгрыше эксклюзивной карты "Тройка" в честь запуска БКЛ

Москва 24 объявила о розыгрыше эксклюзивной карты "Тройка" в честь запуска БКЛ

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После полного открытия БКЛ стало быстрее и комфортнее добираться до нужного места. Телеканал Москва 24 подготовил подарок – эксклюзивную карту "Тройка" из лимитированной коллекции, выпущенную к запуску БКЛ.

Чтобы получить подарок, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша. 20 победителей определят случайным образом уже 22 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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