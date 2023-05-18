Москва 24 объявила о розыгрыше эксклюзивной карты "Тройка" в честь запуска БКЛ

После полного открытия БКЛ стало быстрее и комфортнее добираться до нужного места. Телеканал Москва 24 подготовил подарок – эксклюзивную карту "Тройка" из лимитированной коллекции, выпущенную к запуску БКЛ.

Чтобы получить подарок, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша. 20 победителей определят случайным образом уже 22 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.