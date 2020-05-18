Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

21 мая в Москве состоится Весенний велофестиваль. Сбор пройдет в 12:00 на проспекте Академика Сахарова, велопрогулка начнется в 13:00. Маршрут – 16 километров по Садовому кольцу.

Также 20 мая в городе пройдет акция "Ночь в музее", в рамках которой запланировано музейное ралли.

"Мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, потому что видим большой интерес жителей к этой теме. В рамках общегородской акции "Ночь в музее" Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли "Тур Культур". Посмотреть его смогут все желающие", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В ралли участвуют Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник "Царицыно" и Музей транспорта Москвы. Отправиться в путешествие по следам ралли "Тур Культур" смогут все желающие: варианты маршрутов представлены на сайте музея, а задания квеста станут доступны в специальном чат-боте в день проведения акции.

Около 20 станций метро выйдут в программу ремонта. Для ремонтных работ будут вводить кратковременные ограничения – только в выходные и в сезон отпусков. На станциях отремонтируют лестницы, восстановят отделку, деревянные и металлические элементы.