450 чартерных рейсов в неделю будут отправляться в Турцию до 1 июля – Ростуризм

450 чартерных авиарейсов в неделю согласовал Ростуризм с Турцией до 1 июля. Также страны договорились о мерах сохранения туристического потока, в том числе и о возможности для россиян использовать карты "Мир" на турецких курортах.

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