"Поезд помощи Донбассу" отправился со станции Перово в Москве

"Поезд помощи Донбассу", состоящий из 63 вагонов с гуманитарным грузом, отправился со станции Перово Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Ответ России на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом и будет учитывать все факторы, заявили в МИД РФ.

Доходы РФ от нефтегазового экспорта по итогам года не сократятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.