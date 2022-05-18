"Аэрофлот" приостановил продажу билетов в ряд городов юга РФ

"Аэрофлот" до 30 июня приостанавливает продажу билетов в некоторые южные города страны. Об этом сообщили в авиакомпании.

Там уточнили, что пассажиры смогут вернуть деньги или же переоформить билеты на другие рейсы. Из-за ограничений Росавиации на самолете пока что не долететь и до Крыма. При этом с поездами дела тоже обстоят не очень.

В соцсетях пишут, что билетов мало, а на некоторые даты их нет совсем. А вот в Сочи аэропорт работает, однако там есть проблема с бронированием жилья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



